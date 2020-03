Di Biagio: “Porte chiuse? Sportivamente ed umanamente preoccupato”

Luigi Di Biagio, allenatore della SPAL, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Parma. Queste le sue dichiarazioni in merito all’emergenza Coronavirus:

Giocare a porte chiuse è una situazione surreale, molto brutta sportivamente e preoccupante umanamente. Speriamo che tutto si possa risolvere a breve. Il campo aiuta a non pensare a quello che accade all’esterno. Fortunatamente riusciamo a lavorare in maniera spensierata rispetto a quanto sta succedendo altrove.