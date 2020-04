Dg Careggi: “Dalla Fiorentina arrivato un aiuto enorme. Calcio giocato? Serve rigidità”

Il dott. Rocco Damone, Direttore generale dell’ospedale di Careggi, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Donazione della Fiorentina? L’Azienda ha comprato i primi kit seriologici che abbiamo iniziato a utilizzare per lo screen del nostro personale e soprattutto per le attrezzature per i RX pettorali. Per noi è un aiuto enorme. Se ha senso parlare del ritorno al calcio giocato? In questo momento bisogna mantenere la rigidità delle misure prese perché siamo in un momento delicato e rischiamo di vanificare tutti gli sforzi fatti fino ad ora. Non possiamo abbassare la guardia. Donazioni? Fino ad oggi sono stati donati globalmente 1,8 milioni di euro a Careggi”.