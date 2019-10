Desolati: “Montella dovrebbe portare più rispetto ad un campione come Ribery”

“Bisogna rispettare il grande campione che è Ribery, ai miei tempi prima di un cambio del genere l’allenatore chiamava il giocatore e gli chiedeva come stava”. Questo il parere dell’ex attaccante viola Claudio Desolati, molto critico nei confronti di Montella: “C’è un problema di mentalità, gioca senza attaccanti, fa giocare sempre i soliti e sull’1-1 toglie Ribery. Ribery gioca con carattere grinta, volontà, non è mai stanco. Se non fai giocare gli attaccanti è inutile che li metti alla fine, così non troveranno mai la condizione: alla Fiorentina servono una o due punte più Chiesa e Ribery a servirli” ha detto a Radio Sportiva. E C’E’ CHI SI CHIEDE SE PEDRO ESISTE…