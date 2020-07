Del Piero: “La mia rete più bella? Quella contro la Fiorentina”

L’ex bandiera della Juventus Alessandro Del Piero ha rilasciato un’intervista all’Huffington Post, ripercorrendo la sua carriera da calciatore. Nel ricordare il gol più bello che ha segnato, non manca la citazione sulla Fiorentina, che nel lontano 1994 incassò un capolavoro di Del Piero. Queste le sue parole: “Il mio gol più bello? Da parte mia è difficile scegliere, ma lo hanno fatto gli altri. Si tratta del 3-2 alla Fiorentina del 1994, gol simbolo per me ed apripista dei successi della mia squadra”.

PIZARRO SU SPALLETTI