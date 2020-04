Decisione Liga: la classifica attuale varrà per l’Europa in caso di stop. In Italia…

Come riporta TMW, in Spagna c’è fiducia sulla ripresa del campionato, ma nel caso in cui ciò non si rivelasse possibile, c’è già un accordo su come procedere all’assegnazione dei posti europei per la stagione 2020-21: varranno le posizioni attuali in classifica e la situazione in Copa del Rey (la nostra Coppa Italia). Di conseguenza, in Champions andrebbero le prime quattro, mentre in Europa League la quinta e la sesta più una delle due finaliste di coppa: la Real Sociedad è quarta e ha il pass per la UCL, quindi a sorridere sarebbe l’Athletic Bilbao, decimo in classifica.

Se questa dovesse essere la prassi anche in Italia, Juventus, Lazio, Inter e Atalanta andrebbero in Champions, mentre Roma, Napoli e Milan (unica semifinalista di Coppa Italia che sarebbe fuori dai giochi) in Europa League. Il Verona verrebbe così beffato.