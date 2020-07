De Zerbi: “Vinto contro una grande squadra. Resto a Sassuolo perché mi diverto”

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato la vittoria per 3-1 contro la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: “Purtroppo oltre ai nostri tre è arrivato anche il gol dell’avversario, ma non dimentichiamoci che giocavamo contro una grande squadra. Europa? Il nostro obiettivo alla partenza è sempre la salvezza, vogliamo centrarlo sabato prossimo con il Lecce. Caputo? E’ insostituibile per la sua intelligenza, è un giocatore completo, ma devo gestire tutti i giocatori, infatti Obiang l’ho sostituito bene con Defrel. I calci d’angolo? Se la palla viene fuori, cerchiamo il contropiede per andare a far gol. Boga? Io sono ultrà di tutti, abbiamo una squadra zeppa di talenti. Fare la formazione non è facile. Il rinnovo? La mia idea era quella di rimanere perché ancora non abbiamo toccato il massimo e mi sto divertendo”.