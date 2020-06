Si allontana l’ipotesi Fiorentina per Roberto De Zerbi. Il rinnovo – qualora arrivasse la fumata bianca – non significherebbe permanenza certa, ma quantomeno un “sì” convinto al progetto tecnico che sta portando avanti. L’amministratore delegato del Sassuolo Carnevali è al lavoro per blindare l’allenatore: secondo il giornalista Nicolò Schira sarebbe pronto un biennale da un milione di euro a stagione.