De Zerbi: “Panchina viola? La Fiorentina ha una proprietà importantissima, ma io…”

Intervenuto ieri sera in diretta su Sportitalia in compagnia del presidente Rocco Commisso tra gli ospiti, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha risposto anche ad una domanda sul suo possibile futuro da allenatore della Fiorentina: “La Fiorentina ha una proprietà importantissima. Considero il Sassuolo una grande società, dove sto bene e lo dico perché conosco la quotidianità. La cosa principale per un allenatore non è andare in una grande squadra, ma lavorare in una certa maniera. Tutti ambiscono al top, certamente, ma gli obiettivi non determinano il blasone di un club”.