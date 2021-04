De Zerbi non ci sta: “Falsare il campionato? Agito secondo coscienza”

La scelta da parte del Sassuolo di non convocare per la gara contro la Roma i giocatori rientranti dagli impegni con le Nazionali ha destato alcune illazioni. Roberto De Zerbi, che dunque ha deliberatamente fatto a meno di Locatelli, Ferrari e Muldur per evitare in ogni modo il propagarsi del virus, ha allontanato le polemiche parlando a Sky Sport:

Al di là di una partita giocata benissimo, mi dà fastidio che per le scelte prese in questi giorni ci siamo sentiti dire che diamo poca regolarità al campionato. Dal mio punto di vista ci siamo comportati bene, comportarsi secondo coscienza e poi essere additati di falsare il campionato succede solo qui.