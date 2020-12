Sentite De Zerbi: “Fiorentina? Il peggior avversario possibile”. E recupera qualche big

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: “La partita di domani è difficilissima, la peggiore che potesse capitarci in questo momento. Dovremo affrontare la Fiorentina come se fosse la prima in classifica. Hanno giocatori forti, si sono create le condizioni per una loro reazione. Dobbiamo giocare come fosse la prima in classifica. Rientrano Caputo, Defrel e Chiriches. Vediamo se a partita in corso o dall’inizio. L’importante è sapere che stanno bene. Fuori ci sono solo Romagna e Ricci”.