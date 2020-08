Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha citato anche la Fiorentina:

Sassuolo ottavo, primo tra le “non grandi”? Crescere in classifica è difficile, perché dietro ci sono club come Fiorentina, Torino, Bologna e Cagliari che ambiscono anche all’Europa. Ma i margini di miglioramento non mancano: possiamo fare più punti e più gol, incassarne di meno soprattutto sui calci piazzati.