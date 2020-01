De Sisti: “Domani mi aspetto una gara combattuta. Spero in un grande Chiesa”

Giancarlo De Sisti ha parlato a calcioNapoli24 della prossima sfida tra partenopei e gigliati. Queste le sue dichiarazioni:

Gattuso è un allenatore giovane a cui va dato tempo. La speranza è che la Fiorentina possa fare bene anche grazie a Chiesa. Sarà una gara combattuta. Nel centrocampo viola ora gioca Benassi, mentre Pulgar ha preso il posto a Badelj, ci sono stati cambiamenti che hanno modificato il centrocampo. Riguardo ad Ancelotti, non mi sarei mai aspettato un allontanamento del genere, per me è uno degli allenatori più grandi che ci sia.