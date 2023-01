De Siervo: “Fuorigioco semiautomatico un orgoglio. Dazn? No risoluzione”

L'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato ai media presenti a margine della conferenza stampa per l'introduzione del fuorigioco semiautomatico in Supercoppa Italiana. "Siamo stati la prima lega al mondo ad avere la goal line techonology, la prima ad avere il Var e ora la prima ad avere il fuorigioco semiautomatico. Siamo orgogliosi della nostra classe arbitrale, di cui ci fidiamo. È uno strumento che risolverà tanti dubbi". Lo strumento sarà introdotto in Serie A dalla prima giornata del girone di ritorno.

Dazn, niente risoluzione

De Siervo ha parlato anche di DAZN, smentendo l'ipotesi di una risoluzione del contratto: "Abbiamo fatto un richiamo molto severo a quelli che sono gli obblighi contrattuali, evidentemente a tutela della Lega. Effettivamente è stato un problema tecnico risalente a dei fornitori esterni che indirizzavano i picchi di traffico. Per questo è stato concesso da parte di DAZN a tutti gli utenti impattati un rimborso pari ad un quarto del canone che ciascuno poi paga. La risposta è stata seria, la parte più rilevante è stata quella per cui hanno garantito il trasferimento in Italia di una struttura tecnica capace di risolvere ed affrontare questi problemi in tempo reale. È stato assicurato, non soltanto che questo problema non si riproporrà più, ma è stato posto in atto un intervento strutturale affinché queste cose possano essere risolte nel giro di secondi e non di minuti".