De Siervo: “A febbraio stadi al 50%, ma ci aspettiamo di salire subito”

L'A.d. della Lega Serie A Luigi De Siervo, ha parlato della questione legata alla capienza degli stadi in Italia

L'A.d. della Lega Serie A Luigi De Siervo, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare della situazione legata alla pandemia e della riduzione della capienza degli stadi voluta dal governo. Le sue parole: "La politica sta dimostrando di non aver a cuore lo sport e quanto sia importante quest'attività per tutti gli italiani. La Serie A doveva essere la locomotiva della rinascita di questo ambito, invece è stata abbandonata ed i danni saranno permanenti. Ricordo che il calcio è una delle 10 principali industrie italiane, seguita da 32 milioni di persone e capace di dare lavoro a più di 300mila addetti. Versiamo ogni anno 1,2 miliardi di contribuzione, non aiutarci è stato un autogol per il sistema".