De Santis: “Alla Fiorentina serve un grande nome in panchina. Martinez Quarta? Fuoriclasse”

Intervenuto a Lady Radio, l’agente Lorenzo De Santis ha parlato degli obiettivi di mercato della Fiorentina:

Prima degli acquisti, ritengo che la Fiorentina abbia bisogno di un binomio solido formato da direttore sportivo e allenatore. Per alzare l’asticella serve un tecnico come Spalletti o De Zerbi. Martinez Quarta (SCHEDA)? Giocatore di livello assoluto che vedrei bene in viola. Cedere Pezzella? Mi piace come giocatore ma indubbiamente ha reso sotto le aspettative. Prossimo mercato? La Fiorentina cerca giocatori giovani dal grande potenziale, l’obiettivo è quello di costruire un gruppo forte per tornare in Europa.