De Paul e la permanenza all’Udinese, Gotti: “La sua è una crescita senza fine”

L’Udinese è riuscita ad imporsi in trasferta al “Grande Torino”, nell’anticipo delle 18. Gran parte del merito nel 3-2 finale, va alla vera stella dei bianconeri di Gotti. Giocatore che risponde al nome di quel Rodrigo De Paul, più volte accostato ai viola in sede di mercato. Della sua importanza ha parlato nel post-partita Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ai microfoni di Sky Sport:

Quanto resterà in bianconero? Sono aspetti che riguardano lui, non posso rispondere. Da osservatore posso dire che Rodrigo sta facendo un continuo percorso di crescita che sembra non avere fine. Attorno a lui c’è un alone positivo di cui beneficiano altri calciatori. Questo è l’aspetto davvero bello. Anche De Paul avrà fatto i suoi conti, rispetto al tanto che dà lui a questo club, e a quello che sta ottenendo.