De Magistris: “Stagione buttata via. Per Vlahovic il difficile viene ora”

Parla l'ex bomber... della pallanuoto: "Tanti attaccanti hanno avuto solo un anno di gloria. Il difficile è confermarsi"

"Prime di queste 4 partite ero abbastanza preoccupato, invece abbiamo fatto 8 punti. Mi chiedo allora che Fiorentina abbiamo visto nelle precedenti 30 giornate, questo mi fa rabbia. Questa stagione è stato un anno buttato via, per fortuna che c'è stata l'esplosione di Vlahovic. E non solo sotto l'aspetto dei gol, è diventato un attaccante completo, ha fatto un salto incredibile. Però nel calcio ci sono tanti esempi di exploit di una stagione, poi bisogna sapersi confermare negli anni".