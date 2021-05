De Magistris scettico su Fonseca: “Non è una prima scelta”

L'opinionista ha dei dubbi sul portoghese: "E' stato mandato via dalla Roma. Avrei preferito altri profili"

Così Gianni De Magistris, mito della pallanuoto e grande tifoso viola, ha commentato gli ultimi rumors legati alla panchina viola: "Fonseca? Avrei preferito altri, come Gattuso o De Zerbi. A Roma ha dimostrato di essere un gran signore, però ha finito male, mandato via con anticipo. Non sarebbe certo una prima scelta. La cosa più importante è che ci sia uniformità di vedute e condivisione all'interno della società, sia per il tecnico che per la costruzione della squadra" ha detto a Radio Bruno.