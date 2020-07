De Magistris: “I rinnovi di Juric e De Zerbi fanno riflettere. Iachini paga il look”

Gianni De Magistris, tifoso d’eccezione ed ex pallanuotista, è intervenuto a Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

Forse alcuni allenatori come Iachini pagano il look un pò fuori moda. Invece sull’aspetto caratteriale va d’accordo con l’intera squadra. Cutrone e compagni lo hanno abbracciato spesso dopo aver segnato. Nella fantasia popolare sono altri i nomi che fanno sognare, su questo non vi è dubbio. Inoltre, se le trattative per De Zerbi e Juric dovessero essere confermate, rimarrebbe molta amarezza. Due allenatori emergenti, di squadre medio-piccole, che hanno rinnovato piuttosto che venire alla Fiorentina. È necessaria una riflessione per comprendere il reale progetto della Fiorentina.