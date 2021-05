De Ligt: “Il vaccino anti-Covid? Non è obbligatorio farlo”. Poi chiarisce

Il centrale olandese della Juventus ha chiarito la propria posizione riguardo alla vaccinazione contro il Coronavirus

Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt dal ritiro dell'Olanda ha preferito chiarire la propria posizione in merito al vaccino anti-Covid. Se prima, infatti, in un'intervista a Espn, aveva detto "Non ho fatto alcun vaccino, del resto non è obbligatorio, prima di tutto occorre pensare al proprio corpo", in un secondo momento ha preferito ritrattare e chiarire. Il centrale olandese con un tweet ha spiegato: "In una recente intervista non sono stato chiaro: sono assolutamente a favore del vaccino per il Covid-19 e lo farò non appena sarà possibile".