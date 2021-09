De Laurentiis sui problemi di Dazn: “Siamo indietro per colpa di Berlusconi”

Il presidente del Napoli dice la sua riguardo ai recenti disservizi dell'emittente nuova titolare dei diritti tv del campionato

"Siamo anni luce indietro agli altri paesi europei nelle infrastrutture per la connessione e questo grazie alla gestione dei governi Berlusconi". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, su Il Sole 24 Ore di oggi, in merito ai recenti disservizi di Dazn nella trasmissione delle gare di Serie A. L'imprenditore cinematografico spiega: "Siamo sempre in ritardo noi italiani. Io mi sono battuto per Dazn, facendo arrabbiare anche i colleghi, perché se continuavamo ad andare sul satellite con Sky non avremmo risolto il problema. Adesso ci sono Draghi che è un uomo intelligente e Colao che ne capisce: stimoliamoli e facciamo implementare la rete per essere competitivi come già avviene negli altri paesi europei".