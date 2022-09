De Laurentiis: “Quando dicevo che avrei fatto una grande squadra non mi credevano”

Intercettato oggi ad un evento cinematografico, il presidente del Napoli primo in classifica Aurelio De Laurentiis ha ricordato: "Di calcio non voglio parlare, dico solo che quando quest'estate dissi in conferenza stampa che avremmo allestito una squadra forte, nessuno ci credeva. Adesso guardate dove siamo". La formazione azzurra grazie ad un rinnovamento della rosa ed all'acquisto mirato di nuovi giocatori si è rilanciata ai vertici del calcio nazionale ed è a punteggio pieno nel girone di Champions League.