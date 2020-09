De Laurentiis positivo al Covid-19, la nota del Napoli. Non sarebbe asintomatico

Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. È lui il presidente infettato dal virus che ieri ha partecipato all’assemblea di Lega. Il presidente del Napoli – scrive Gazzetta.it – non sarebbe asintomatico ed è positivo anche un suo familiare. Nei mesi scorsi, De Laurentiis aveva sofferto per una forma importante di polmonite. Sembrerebbe che anche un dirigente sia risultato positivo al Covid-19 e che abbia incontrato decine di persone durante il ritiro di Castel di Sangro. Nello stesso periodo, una giornalista sottoposta a tampone era risultata positiva. Lei, comunque, era appena rientrata dalla vacanza in Sardegna.