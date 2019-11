De Laurentiis: “Napoli in ritiro. Arbitri? Non metto la mano sul fuoco, meglio stranieri”

“Il Napoli sarà in ritiro fino a domenica. Non si tratta comunque di un ritiro punitivo, bensì di uno costruttivo”, lo annuncia Aurelio De Laurentiis, patron degli azzurri, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Bisogna trovare delle motivazioni non solo contro Liverpool e Salisburgo dove si gioca ad alti livelli e dove abbiamo visto un’altra squadra. Quando vedo assegnare due rigori per falli di mano in area contro la Roma resto stupito. Vuol dire che manca la concentrazione”. Su Calciopoli: “Il ricordo è ancora vivo, per alcuni arbitri metto la mano sul fuoco ma non posso farlo per tutti. Gli arbitri devono essere gestiti dalla Lega, dovrebbero essere tutti stranieri, ben pagati e multati per ogni errore. Al terzo errore dovrebbero essere mandati a casa. Il Var? Servirebbe una chiamata a tempo per ogni allenatore”. (corrieredellosport.it)