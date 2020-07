De Laurentiis: “Figc al lavoro per introdurre playoff e playout in A”. Il motivo…

Stanno facendo il giro di tutti i siti le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Intervenuto quest’oggi telefonicamente alla presentazione di un libro, l’imprenditore cinematografico ha detto: “Speriamo di riuscire a vincere lo scudetto nei prossimi anni, ma non è facile. Con la FIGC vorremmo introdurre playoff e playout, anche per spezzare soprattutto la continuità penalizzante degli ultimi nove anni“. Il riferimento alla Juventus non è neppure troppo celato…