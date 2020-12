DAZN: non solo Atalanta-Fiorentina, nel mese anche Lazio-Fiorentina

L’alternanza fra le due televisioni che si sono divise il mondo della Serie A è la regola, ma per le prossime settimane due partite della Fiorentina a cominciare da quella di questo pomeriggio verranno trasmesse in esclusiva da DAZN che permette l’abbonamento mensile, con la possibilità di distacco dopo un solo mese spendendo solo 9,99 euro. L’occasione per i tifoso viola è ghiotta perché con meno di 10 euro potranno seguire due partite della Fiorentina.

Violanews vi segnala la possibilità di abbonarvi direttamente CLICCANDO SU QUESTO LINK

Il ‘mese viola’

Questo pomeriggio alle 15 sarà di scena Atalanta-Fiorentina, ma abbonandovi oggi potrete assistere senza pagare niente anche a Lazio-Fiorentna in programma mercoledì 6 gennaio.