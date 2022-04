Dazn e Sky di nuovo insieme? Si riaprono le trattative

Potrebbero esserci importanti novità sulla visione della prossima stagione di Serie A

Il Sole 24 Ore riporta un'indiscrezione molto interessante per la prossima stagione. Infatti, Sky e Dazn avrebbero riaperto i rapporti per far sì che l'emittente online torni nel palinsesto dell'emittente americana. Uno sconto sui 340 milioni che Tim versa a Dazn, potrebbe porre fine all'utilizzo di TimVision. Così, le due emittenti potrebbero tornare a collaborare.