Dati: “Iachini non deve farsi condizionare. Infortunio Kouamè? Serve pazienza”

Luciano Dati ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Iachini sta reagendo molto bene dopo la sconfitta contro l’Atalanta. In questo momento non deve dare retta a nessuno, deve proseguire sulla sua strada ignorando le critiche. La Fiorentina deve salvarsi, serviranno 11 giocatori che danno tutto mentalmente e fisicamente. Commisso ha fatto bene ad esprimere il suo pensiero post Juventus, Antognoni che prende 25 mila euro di multa è surreale. Su Kouamè ed il suo infortunio consiglio di non affrettare i tempi. Spesso i giocatori rientrano prima del tempo senza aver recuperato al 100%, andando incontro a pericolose ricadute.