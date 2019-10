Darmian: “Non meritavamo la sconfitta col Verona, andiamo a Firenze per rifarci”

Il Parma è caduto davanti al proprio pubblico contro un Verona spietato, andato in vantaggio subito ad inizio gara e bravo poi a portare a casa la vittoria. Ma i giocatori di D’Aversa non ci stanno e pensano a rifarsi già domenica, in casa della Fiorentina. Come appunto dice Matteo Darmian a tuttomercatoweb.com:

Non meritavamo di perdere, loro sono stati bravi a segnare quasi subito ma poi la partita l’abbiamo fatta sempre noi. Le assenze ci stanno limitando ma non deve essere una scusa, chi scende in campo dà tutto. Fiorentina prossimo avversario? E’ una squadra forte e giocheremo su un campo difficilissimo, ma il nostro obiettivo è quello di rifarci subito e conquistare punti pesanti.