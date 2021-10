Dazn, che combini: al posto di Juventus-Alessandria va in onda… Forum!

Continuano i problemi per l'emittente....

Nuovi problemi per Dazn. Dopo quelli avuti nella trasmissione delle partite di Serie A, l'ott ne ha riscontrati di nuovi per l'amichevole tra la Juventus e l'Alessandria. Nel box dedicato alla partita tra le squadre di Allegri e Longo c'è una foto di preview di Kaio Jorge, selezionandola non si è aperta subito la diretta ma... una puntata di Forum!