Dall’Argentina: Gonzalez convocato per il mondiale, Martinez Quarta…

C'è grande attesa per le convocazioni dell'Argentina per il mondiale in Qatar. Tra le squadre chiamate in causa c'è anche la Fiorentina vista la presenza in rosa di Martinez Quarta e Nicolas Gonzalez. Come riporta il portale online argentino TYC Sports, la lista dei 28 che parteciperanno alla rassegna iridata è già stata decisa. Nell'elenco figura anche l'esterno mancino, ma non il difensore centrale. Non resta che attendere l'ufficialità del ct Lionel Scaloni.