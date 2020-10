Ricordate Stefan Savic? L’ex viola, ora in forza all’Atletico Madrid, secondo alcune voci dalla Spagna potrebbe tornare presto in Italia. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, infatti, sarebbe l’Inter ad aver fatto più di un pensiero al difensore biancorosso. I nerazzurri potrebbero inserire il cartellino di Brozovic come contropartita tecnica.