Dalla Spagna: Macia in lizza per un incarico al Barcellona

C’è aria di rivoluzione al Barcellona dopo il clamoroso 8-2 subito con il Bayern Monaco in Champions League. Dopo l’addio di Setien (sostituito da Koeman) è probabile che possano saltare anche i dirigenti dell’area tecnica, in primis il ds Abidal. E tra le tante indiscrezioni che circolano in queste ore in Spagna, interessante – in chiave viola – quello che ha scritto El Desmarque: tra i profili che il Barça sta valutando ci sarebbe anche Eduardo Macia. L’ex dirigente della Fiorentina ha appena concluso la sua ultima esperienza in Francia, evidentemente approdare al club blaugrana sarebbe un grande traguardo per lui. MA C’E’ DA RISOLVERE LA GRANA MESSI