Dalla Spagna, anche la Fiorentina si unisce alla corsa per Mayoral

Secondo quanto riportato dal noto portale iberico AS, si sta scatenando una vera e propria bagarre intorno a Borja Mayoral. L’attaccante del Real Madrid lascerà infatti i blancos, su di lui ci sono tantissimi club come Levante, Marsiglia, Lazio ed anche Fiorentina. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro, l’affare è agevolato dal contratto in scadenza nel 2021. In settimana sono attesi importanti aggiornamenti.

