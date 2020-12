Dalla Germania: tifosi comprano 72 mila biglietti per un match a porte chiuse

Come riportato da Sportmediaset, in Germania i tifosi della Dinamo Dresda hanno scritto un piccolo pezzo di storia. Il club, che attualmente milita nella Serie C tedesca, ha annunciato di aver venduto più di 72.000 biglietti per una partita giocata in uno stadio vuoto. La dirigenza ha offerto ai tifosi una serie di “biglietti fantasma” per 5 euro come un modo per raccogliere fondi per il club durante pandemia. Per la cronaca, il Dresda ha perso la partita per 3-0 contro il Darmstadt.

Sella colpito da Vlahovic: “Potenzialità superiori alla media. Cutrone invece non aiuta la squadra”