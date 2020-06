Dalla Francia: “Futuro Thiago Silva? Possibile ritorno in rossonero, rimarrà in Europa”

La giornalista di Radio France International Valentine Clemente, è stata interpellata da MilanNews.it riguardo al futuro di Thiago Silva. Queste le sue parole:

Thiago Silva vuole restare in Europa per giocare ad alti livelli. Tuttavia quante squadre potranno realmente puntare su di lui? L’età è avanzata, sinceramente non vedo club di primo livello molto interessati. Tra il brasiliano e il Milan c’è un grande legame sentimentale e chissà che questo non possa portarlo a tornare in rossonero.