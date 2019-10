Dalla C alla Serie A in 6 mesi, la storia di Mangraviti

Massimiliano Mangraviti, difensore centrale del Brescia, ha esordito ieri in Serie A contro l’Inter di Conte. A sorpresa, il classe 98′ è stato schierato da Corini per fronteggiare i giganti Lukaku e Lautaro Martinez, in una sfida molto complicata. 178 Giorni fa la sua carriera aveva preso una brutta piega, il periodo al Pro Piacenza in Serie C si stava rivelando assai complicato. “Certi giorni non sapevo neanche dove andare a dormire. Al campo non si parlava più di calcio…una situazione ridicola” ha raccontato il giovane calciatore. Adesso i suoi duri sforzi sono stati ripagati, ed è pronto a ritagliarsi un ruolo sempre più importante all’interno delle rondinelle.