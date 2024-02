Dal gol segnato al rigore contro: Coppa d’Africa come in Spal-Fiorentina

Nigeria-Sudafrica come... Spal-Fiorentina. Ricordate la rete non concessa ai ferraresi che si trasformò in calcio di rigore per i viola? Nella semifinale della Coppa d'Africa le cose sono andate esattamente nello stesso modo. Nella gara del 17 febbraio 2019, Valoti segna ma dopo un lungo conciliabolo tra arbitro e sala Var, si optò per concedere il rigore per un fallo avvenuto 3 minuti e 49 secondi prima di Felipe su Chiesa. Una decisione clamorosa, quasi un unicum, che fece svoltare la gara in favore dei viola. Dal possibile 2-1 all'1-2 che diede il là alla goleada viola. Stavolta invece niente rete per Osimhen: c'era un fallo precedente in area per i sudafricani che pareggiano al 90° con trasformazione di Mokoena.