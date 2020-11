Dainelli e tre ex Fiorentina al corso di Coverciano per diventare direttore sportivo

Come si apprende dal comunicato diramato in mattinata dalla FIGC, il dirigente viola Dario Dainelli sta seguendo le lezioni per diventare direttore sportivo. Presenti al corso anche alcuni ex viola come Pazzini, Moretti e Matri. Di seguito, l’elenco completo di tutti gli allievi ammessi a seguire le lezioni nell’aula magna di Coverciano:

Ignazio Abate, Demetrio Albertini, Domenico Aurelio, Pietro Bertino Colleoni, Mattia Biso, Vito Rocco Oscar Cera, Marcello Chiricallo, Carola Coppo, Dario Dainelli, Federico Dall’Asta, Paolo De Ceglie, Giuseppe De Mita, Davide Donati, Antonio Galardo, Davide Grassi, Francesco Guareschi, Domenico Maietta, Raffaella Manieri, Andrea Masciangelo, Alessandro Matri, Gabriele Mazzocchi, Antonio Minadeo, Massimo Morales, Emiliano Moretti, Mattia Notari, Massimiliano Notari, Luca Pacini, Romeo Papini, Giampaolo Pazzini, Maurizio Pellegrino, Giammarco Polizzi, Alessio Sestu, Alessandra Signorile, Domenico Strati, Zaccaria Tommasi, Antonio Tramontano, Trevor Trevisan, Pietro Varriale, Ivan Zannoni e Giuseppe Zazzara.