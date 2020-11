Da un lettore: “Gli angeli viola esistono”

La mail che ci è pervenuta questa mattina da un nostro lettore che ha voluto testimoniare quanto di buono fatto da un gruppo di tifosi viola che ha ‘recuperato’ un sottopassaggio pedonale ridotto in condizioni deplorevoli. Un bravo anche da parte nostra a questi ragazzi

Salve buongiorno sono un cittadino Fiorentino di 59 anni abito in via della Casella nei pressi di via Baccio da Montelupo proprio a quell’incrocio tra via della Casella e via Baccio da Montelupo esiste da sempre un sottopassaggio che potete immaginare nessuno usa per la sua sporcizia per gli escrementi ha sempre fatto paura a tutti abbiamo sempre preferito attraversare via Baccio sempre piena di auto rischiando di essere investiti. Oggi improvvisamente ho deciso di usare il sottopassaggio e ti vedo 4 o 5 ragazzi pulire il pavimento ed ad imbiancare le pareti e il soffitto e sono rimasto a bocca aperta da come era splendente, allegro, invitante il sottopassaggio. Ho chiamato il farmacista di fronte, il barista e abbiamo fatto i complimenti a questi ragazzi in maggior parte in disoccupazione per quanto da loro fatto, anche se a tema di fede calcistica. È la cosa più bella è che adesso ho visto donne con bambini e anziani tornare a utilizzare il sottopassaggio fondamentale in quella strada. Mi farebbe piacere che voi poteste pubblicare queste foto per dare un valore e un merito a questi ragazzi che a spese loro hanno restituito al nostro quartiere il sottopassaggio abbandonato. Per ricordare il cuore grande dei tifosi viola e dei fiorentini. Questo non vuol dire amare solo la Fiorentina. Questo vuol dire amare Firenze. Grazie