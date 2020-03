Da Udine: “Gara con la Fiorentina? Abbiamo vinto fuori dal campo”

Reazioni ufficiali anche da casa Udinese alla possibilità, sempre più concreta, di giocare la sfida con la Fiorentina domenica sera. “È chiaro che il susseguirsi di provvedimenti hanno creato uno scenario difficile da gestire. La somma di pressioni sportive e politiche ha portato a scelte in tempi brevi”, dice Stefano Campoccia, avvocato della società friulana. “Abbiamo difeso le nostre ragioni con orgoglio e nell’interesse di società e tifoseria. Le partite si giocheranno a porte aperte e in un clima di normalità, sperando anche in una positiva evoluzione della situazione. Nelle situazioni di emergenze bisogna avere buon senso e capire che si può vivere solo alla giornata”. Lo riporta Il Gazzettino.