Da oggi al via il Super Green Pass. Cosa cambia per il calcio

Da oggi entra in vigore il super Green pass che limita l'accesso in molti luoghi. Vi spieghiamo cosa cambia per il calcio.

Da oggi fino al 15 gennaio entra in vigore il super Green Pass che come è noto si ottiene solo dopo le prime due dosi di vaccino o dopo la guarigione dall'infezione. Tra i provvedimenti che sono stati presi c'è anche il divieto per chi non è in possesso del certificato di assistere agli eventi sportivi. Quindi fino al 15 gennaio non basterà più sottoporsi al tampone per entrare al Franchi e in tutti gli stadi italiani. Per chi è già in possesso del Green Pass non sarà necessario cambiare il certificato ma saranno gli strumenti per riconoscerlo ad adeguarsi.