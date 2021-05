Da Napoli: “Non credo alla purezza di Gattuso. Esonero con un tweet? Falso”

Secondo Maurizio De Giovanni l'addio di Gattuso è da ricondurre a qualche tempo addietro

Maurizio De Giovanni , noto scrittore e tifoso napoletano, ha parlato a Canale Uno Tivù per commentare l'addio di Rino Gattuso alla piazza partenopea:

"Io non credo che sia stato esonerato con un tweet, era noto da inizio anno che non avrebbe rinnovato. I tempi nei quali è avvenuta la chiusura coi Viola sono lì a dimostrazione. Io non credo alla purezza di Rino e che abbia dato l'ok a Commisso solo nei due giorni dopo il match col Verona. Storie di mestiere."