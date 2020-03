D. Rossi sul taglio degli stipendi ai calciatori: “Il Coronavirus mica è colpa loro”

Intervenuto in giornata ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex tecnico della Fiorentina Delio Rossi si è soffermato sulla questione che sta prendendo sempre più campo in queste ultime ore. Ovvero, il taglio degli emolumenti dei calciatori di Serie A. Questo il pensiero dell’allenatore romagnolo:

Il taglio degli stipendi è un discorso complesso, anche perché quando viene firmato un contratto ci sono tutta una serie di clausole che entrano in gioco. Non è colpa dei calciatori, poi, se è esplosa questa pandemia, quindi è difficile che rinuncino ai propri soldi. C’è modo e modo di proporre una soluzione: i calciatori sono inclini alla solidarietà e possono anche togliersi dei soldi, ma se tutto questo passa come se fosse un diktat non mi meraviglierei che la cosa potrebbe finire in tribunale…