D. Della Valle: “Aperto un fondo per le famiglie degli eroi vittime del coronavirus”

Intervenuto ieri sera nel corso di Porta Porta, in onda su Rai 1, l’ex proprietario della Fiorentina Diego Della Valle ha parlato dell’iniziativa dell’emergenza coronavirus e dell’iniziativa portata avanti dal gruppo Tod’s: “Abbiamo messo tutto in sicurezza nelle nostre aziende e potremmo riaprire anche domani mattina, ma non sono disposto a mettere a rischio la salute dei miei dipendenti solo per ripartire qualche giorno prima.

Le famiglie di medici ed infermieri vittime del Covid-19? Abbiamo aperto un fondo e fatto il primo versamento (5 milioni di euro, ndr), consegnando il fondo alla Protezione Civile. Chiunque voglia versare può farlo sul conto ‘Sempre con voi’. Ogni tanto in questi giorni mi vedrete in giro perché voglio stimolare le persone ad aiutare questi eroi, che sanno di andare incontro a problemi seri per risolvere i guai di altre persone. Da un euro in su è tutto ben accetto, e sono convinto che faremo buone cose per queste famiglie che perdono chi portava a casa lo stipendio. Facciamolo, col grande cuore che stiamo mostrando ora”.