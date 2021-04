Cutrone trova pace? i Wolves lo vogliono scambiare con Guedes

Secondo Football Insider, il Wolverhampton, club proprietario del cartellino di Patrick Curone che adesso è in prestito al Valencia, avrebbe messo nel mirino Gonçalo Guedes proprio degli spagnoli per rinforzare il proprio attacco. I pipistrelli avrebbero aperto alla cessione, se non altro per abbassare il monte ingaggi, ma l’idea sarebbe quella di inserire Cutrone come contropartita per abbassare il prezzo del cartellino.