Cutrone dopo la doppietta: “Stagione difficile, ma il mio momento arriverà”

Intervistato da Rai Sport al termine di Italia-Slovenia U21, fondamentale per la qualificazione degli azzurrini ai quarti di finale, Patrick Cutrone si toglie qualche sassolino dalle scarpe:

Per me quest’anno è dura, non riesco a trovare la giusta continuità in campo, ma scommetto che il mio momento sta arrivando. Molti avevano dubbi sulla mia tenuta fisica, ma stasera sono quasi riuscito a fare tutti i 90′. Per noi è stata una serata splendida, siamo un grande gruppo.