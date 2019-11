Studente si laurea a Firenze con tesi su Cristiano Ronaldo

E’ tifoso della Juve fan di Cristiano Ronaldo. Si chiama Matteo Poggesi, ha 21 anni e – si legge su Firenze Today – si è laureato la scorsa settimana in Economia e Commercio. Per i suoi studi, nonostante la sua fede, ha scelto però Firenze.

E’ la curiosa storia di un ragazzo di Montevarchi, che vive a Terranuova Bracciolini. E che ha un sogno: farsi autografare la tesi dal suo idolo, Cr7. “Onestamente non so quante altre persone in Italia gli abbiano dedicato un momento così importante della loro vita“, sottolinea nel suo appello per contattare il campione portoghese.

Durante la proclamazione a dottore in economia e commercio con la votazione di 94 su 110, si sentono in platea i “buu” per la scelta dell’argomento.

“L’obiettivo della tesi – spiega Matteo – era quello di fornire un’analisi accurata del concetto di marca e di come essa si possa sviluppare attorno ad una singola persona e per farlo ho utilizzato un caso concreto come quello di Cr7“.

“Nel terzo capitolo, completamente incentrato sul caso Cr7, – ha aggiunto – ho prima raccontato la vita del portoghese spiegando come il giovane Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro si sia trasformato in Cr7, poi ho parlato della ‘multinazionale Cr7’ analizzando il portafoglio di investimenti di Cristiano e le attività da lui avviate“.