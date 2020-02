Ct del Ludogorets perplesso: “Italiani non prendono seriamente il problema del Coronavirus”

Il Ludogorets, ospite a San Siro per il ritono dei sedicesimi di Europa League contro l’Inter in programma domani (sfida che verrà svolta a porte chiuse) ha visto il proprio tecnico mostrare tanto scetticismo per la situazione del nostro paese in merito all’epidemia del Coronavirus. L’allenatore Pavel Vrba, come riporta Tuttomercatoweb, ha infatti commentato così sul sito ufficiale del club: “Non sono un medico né specialista in questo settore, quindi non posso esprimere un parere in generale. Ma guardando la situazione a Milano, dico che gli italiani non prendono questo problema seriamente come succede in Bulgaria”

MA MOGGI NON LA PENSA COSI’: “IN ITALIA ENFATIZZIAMO TUTTO, GUARDATE CALCIOPOLI”