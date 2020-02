Cruciani: “Udinese-Fiorentina a porte chiuse? Decisione paradossale”

Intervenuto a Udinese Tv, il giornalista Giuseppe Cruciani ha parlato di Udinese-Fiorentina, partita che, molto probabilmente, sarà disputata a porte chiuse:

Decisione paradossale, perché il Friuli non è tra i focolai, a mio parere oggi si gioca Lione-Juventus, con 3500 tifosi italiani e le autorità francesi non hanno vietato il loro ingresso. Le porte chiuse mi sembrano una precauzione eccessiva che danneggia i tifosi, le due squadre non hanno impegni, rimandare non è una cosa positiva, ma giocare a porte chiuse è una danno doppio.